Il bilancio dopo la guerriglia alla partita di terza categoria: un uomo in prognosi riservata, altri 3 feriti

Un uomo con una frattura alla testa, in prognosi riservata. Altri tre compagni di tifo ancora in ospedale, anche loro feriti. È il bilancio degli scontri andati in scena domenica pomeriggio a Parabiago fuori dallo stadio Libero Ferrario di viale Marconi, dove era in programma la sfida di terza categoria tra i padroni di casa del San Lorenzo e gli ospiti del Sant'Ilario di Nerviano.

Video | Gli scontri fuori dallo stadio

Verso le 15, circa trenta persone - tutte armate di bastoni e bottiglie di vetro - hanno aggredito i supporters ospiti che stavano raggiungendo l'impianto a piedi. Ne è nato un violentissimo scontro in strada, con duri corpo a corpo, durato un paio di minuti e interrotto soltanto dall'intervento dei carabinieri.

Pesante il bollettino: quattro i feriti, tutti della tifoseria ospite, riunita sotto gli "Ultras Cassina". Le condizioni più gravi sono quelle di un 32enne che è finito in ospedale con una "frattura pluriframmentaria" dell'osso frontale destro e un trauma cranico con emorragia. L'uomo è in prognosi riservata, anche se non in pericolo di vita. Altri tre - un 55enne, un 19enne e un 16enne - sono invece finiti in ospedale in codice giallo, trattenuti per ore sotto osservazione.

Sulla rissa indagano i carabinieri della compagnia di Legnano, che avrebbero già identificato alcuni dei partecipanti alla guerriglia.