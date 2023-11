La spedizione dei neofascisti: Lealtà Azione dietro la guerriglia alla partita, sette indagati

Qualcuno era andato a fare a botte con addosso la felpa della X mas, la flottiglia della Repubblica sociale italiana. Qualcun altro si era coperto da testa a piedi, lasciando però scoperto qualche tatuaggio troppo vistoso per passare inosservato. Si allunga l'ombra dell'estrema destra milanese sull'agguato avvenuto l'8 ottobre pomeriggio fuori dallo stadio Libero Ferrario di viale Marconi a Parabiago, dove era in programma la sfida di terza categoria tra i padroni di casa del San Lorenzo e gli ospiti del Sant'Ilario di Nerviano, paese confinante.

A pochi attimi dal fischio d'inizio, circa trenta persone - tutte armate di bastoni e bottiglie di vetro - aveva aggredito i supporters ospiti che stavano raggiungendo l'impianto a piedi. Ne era nato un violentissimo scontro in strada, con duri corpo a corpo, durato un paio di minuti e interrotto soltanto dall'intervento dei carabinieri. Pesante il bilancio: quattro i feriti, tutti della tifoseria ospite, riunita sotto gli "Ultras Cassina". Le condizioni più gravi quelle di un 32enne che era finito in ospedale con una "frattura pluriframmentaria" dell'osso frontale destro e un trauma cranico con emorragia ed era rimasto per un paio di giorni in prognosi riservata. Altri tre - un 55enne, un 19enne e un 16enne - erano invece finiti in ospedale in codice giallo, trattenuti per ore sotto osservazione.

Tessera dopo tessera i carabinieri della stazione di Parabiago e del nucleo informativo di Milano, guidati da Emanuele Leuzzi, hanno pian piano ricostruito l'agguato e venerdì mattina hanno perquisito sette persone, tutte indagate con l'ipotesi di reato di lesioni personali aggravate. Quattro di loro, stando a quanto verificato, sarebbero esponenti di Lealtà Azione, il movimento di estrema destra. I quattro, infatti, avrebbero precedenti d'area per aver partecipato alle commemorazioni di Ramelli o alle parate nere nei cimiteri meneghini.

Durante le perquisizioni a casa dei sette - che hanno tra i 17 e i 29 anni - gli investigatori hanno sequestrato un Mein Kempf, bandiere di Lealtà Azione, stendardi riconducibili agli hammerskin neri e alcuni degli abiti che gli aggressori indossavano il giorno della spedizione, tra cui una felpa della X mas ripresa dalle telecamere di videosorveglianza. Resta da capire perché militanti neofascisti abbiano preso parte a quella che ha tutta l'area di essere una spedizione verso una tifoseria di terza categoria, tra cui non ci sarebbero nomi di sinistra. I cellulari dei denunciati sono stati sequestrati: la speranza di chi indaga è che nelle chat ci sia il motivo di tanta violenza.