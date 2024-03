Scontri tra manifestanti e polizia alla presentazione del libro di Silvia Sardone

Scontri tra esponenti dei centri sociali e polizia. È accaduto oggi, 3 marzo, in via Padova angolo via dei Transiti in occasione della presentazione del libro di Silvia Sardone “Mai sottomessi - Cronace di un’Europa islamizzata”. Secondo l’europarlamentare leghista l’obiettivo sarebbe stato bloccare la presentazione. Tra i partecipanti alla protesta gli esponenti del centro sociale Lambretta e alcuni di Sinistra Italia e Rifondazione comunista.

I manifestanti, spiega Sardone, hanno assaltato la “polizia provando a sfondare in più di un’occasione il cordone degli agenti attaccando con bastoni, calci e pugni”. Sui profili social del centro sociale Lambretta era stato annunciato il presidio: “Via Padova ha bisogno di edilizia popolare e politiche sociali per i residenti, non della solita propaganda securitaria della Lega”. Con loro hanno portato uno striscione: “Via Padova antirazzista e solidale”.

Silvia Sardone esorta Beppe Sala a prendere posizione: “Il sindaco, che di recente ha regalato un immobile proprio al Lambretta, si dissoci immediatamente da queste violenze. Basta favori ai centri sociali, basta illegalità, basta estremisti di sinistra padroni dei quartieri”.