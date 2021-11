Il numero antiviolenza 1522 sugli scontrini della Coop

Il numero di telefono antiviolenza (1522) stampato sugli scontrini e sui sacchetti del pane. Avviene nei supermercati Coop della Lombardia, nel periodo in cui si ricorda la violenza di genere: il 25 novembre è infatti la giornata mondiale contro la violenza sulle donna. L'iniziativa, partita il 20 novembre, andrà avanti fino al 28 e prevede anche la vendita di borse in cotone biologico per finanziare i centri antiviolenza del territorio. Non è tutto: alla Coop verrà allestito il 'posto occupato', una cassa colorata di rosso per ricordare le donne vittima del femminicidio.

"La violenza di genere è un fenomeno culturale che riguarda tutta la comunità. Agire a valle e a monte del fenomeno è fondamentale, per questa ragione Coop Lombardia quest'anno ha scelto di dare ancor più visibilità al numero nazionale antiviolenza e stalking 1522", il commento di Alfredo De Bellis, vice presidente di Coop Lombardia. "Ognuno di noi può fare la differenza per contrastare le situazioni di maltrattamento, a partire dai piccoli segnali. La sensibilizzazione va fatta tutti i giorni", ha aggiunto Diana De Marchi, presidente della commissione pari opportunità a Palazzo Marino.

L'ultima iniziativa di Coop Lombardia prevede la messa in vendita delle borse in cotone biologico e della marmellata 'Frutti di Pace': per ognuno di questi prodotti acquistato dal 22 al 28 novembre, l'azienda donerà 50 centesimi a quattro centri antiviolenza in Lombardia: Fondazione Somaschi, LiberaMente, Centro aiuto donne maltrattate ed Eos.