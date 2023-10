Partita di seconda categoria, guerriglia tra tifosi fuori dallo stadio

Scontri tra tifosi di calcio a Cesano Maderno (Monza-Brianza) nel parcheggio dello stadio, domenica pomeriggio, durante l'incontro di seconda categoria tra Polisportiva Molinello e la Dal Pozzo. Secondo quanto viene riferito, poco dopo il fischio d'inizio le opposte tifoserie si sono affrontate nel parcheggio di via Vaghi lanciandosi reciprocamente fumogeni e bombe carta.

In seguito i tifosi (circa 80, ma la questura di Monza parla di "una trentina") si sono affrontati fisicamente, con botte anche a suon di mazze e bastoni, catene e bottiglie. Gli scontri sono durati circa mezz'ora. I carabinieri erano già sul posto per presidiare l'area, perché l'incontro si preannunciava 'caldo', e sono intervenuti per dividere le due fazioni e ripristinare l'ordine.

In campo la partita (che si è chiusa con un 4 a 2 per i padroni di casa), nel parcheggio i tafferugli tra le tifoserie, che si erano promesse battaglia fin da giovedì scorso, tanto che il club di casa, il Molinello (che poi, per la cronaca, ha vinto la partita 4-2), aveva chiesto alla questura di disporre che l'incontro si disputasse a porte chiuse, opzione su cui però il club ospite non concordava. Alla fine, in ogni caso, gli scontri sono avvenuti soltanto all'esterno dell'impianto.

Il precedente

Non è la prima volta che la tifoseria della Dal Pozzo si rende protagonista di episodi del genere. Per esempio a fine ottobre del 2022 furono evitati scontri ad Arese soltanto grazie a un notevole dispiegamento della forza pubblica. La tifoseria della Dal Pozzo (un club "popolare", costruito dal basso dai fans) è di area anarchica e spesso osteggiata dalle fazioni avverse, come ad Arese, i cui tifosi sono vicini a CasaPound.

Il sindaco

"Crediamo nello sport, nei valori autentici che incarna, nei principi che trasmette alle nuove generazioni. Altri modi di intendere lo sport non ci appartengono, non sono mai appartenuti a Cesano Maderno e mai ci apparterranno. Non tolleriamo e condanniamo con fermezza, episodi di violenza e criminalità che nulla hanno a che vedere con la sana pratica sportiva", ha dichiarato Gianpiero Bocca, sindaco di Cesano Maderno, all'indomani degli scontri tra gli ultras, che ha poi richiamato il dovere delle società sportive di "respingere frange violente e inappropriate". E infine ha condannato l'accaduto, dicendosi "certo di interpretare il sentimento di tutta la nostra comunità".