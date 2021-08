Sorpreso senza casco in sella ad uno scooter rubato: arrestato a Milano

I poliziotti lo hanno visto transitare per via Appennini a Milano, in zona Gallaratese, in sella ad uno scooter privo di targa, senza casco. Così, domenica pomeriggio alle cinque, hanno deciso di fermarlo per un controllo. Lui, un giovane di 19 anni nato in Italia, sulle prime ha cercato di scappare, ma è caduto dallo scooter. Rincorso a piedi, è stato raggiunto e bloccato dagli agenti.

Dai controlli è emerso che lo scooter era stato rubato qualche mese fa. Lui, con precedenti per reati contro il patrimonio, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione e danneggiamento. Secondo quanto dichiarato da lui stesso, non ha la patente di guida.

Portato a San Vittore, il giovane verrà giudicato per direttissima.