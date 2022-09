Scooter caricato su un furgone e rubato: un arresto

Sono arrivati con un furgone, hanno caricato su uno scooter e l'hanno rubato. Il furto poco prima delle 13 di martedì 6 settembre in via Varsavia, periferia sud est di Milano.

Sul posto è intervenuta la polizia di Stato, che ha arrestato uno dei due responsabili, un 37enne italiano che ora deve rispondere di furto aggravato in concorso. Poco prima insieme a un complice aveva caricato la moto sul furgone per rubarla, per poi darsi alla fuga.

Gli agenti però hanno intercettato il 37enne e lo hanno fermato. Il conducente del furgone, invece, è riuscito ad allontanarsi. Lo scooter rubato successivamente è stato ritrovato nel campo rom di via Bonfadini.