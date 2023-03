Lo scooter è rubato e viene denunciato, ma aiuta a incastrare un giovane che lo ricatta

Sorpreso a guidare uno scooter rubato e bloccato dagli agenti di polizia locale, si è poi scoperto che il giovane era stato minacciato da chi gli aveva fornito il mezzo e, da denunciato, si è 'trasformato in denunciante', permettendo di incastrare il 'primo anello' della catena e i suoi complici.

Tutto ha inizio quando, nei giorni scorsi, durante un normale controllo del territorio, gli agenti di polizia locale di Buccinasco (hinterland di Milano) si sono imbattuti in uno scooter in movimento che, da una verifica, risultava rubato. Hanno quindi intimato l'alt al 19enne alla guida ma questi, anziché fermarsi, ha iniziato una fuga per le vie del paese, per poi abbandonare il mezzo e proseguire di corsa, scavalcando la recinzione di un asilo. Gli agenti lo hanno fermato e hanno espletato le varie pratiche, restituendo lo scooter al legittimo proprietario.

A quel punto il 19enne (pregiudicato e senza patente) ha rivelato di avere ricevuto in prestito lo scooter da un amico e che questi a sua volta lo aveva ricevuto da un'altra persona. Ma non è finita: questa persona, il 'primo anello' della catena, gli aveva inviato un messaggio con minacce di morte se non avesse restituito lo scooter entro quella serata o non avesse versato 150 euro. Gli agenti hanno deciso di organizzare un appuntamento tra il 19enne e l'estorsore, che ha 22 anni e si è presentato all'incontro con un 18enne e un 16enne.

Al momento della consegna del denaro, i vigili sono usciti allo scoperto e li hanno bloccati, identificati e perquisiti. Ora rispondono di estorsione e ricettazione in concorso, mentre il ragazzo fermato in sella allo scooter è stato denunciato per ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale.

"La presenza sul territorio e i controlli quotidiani - dichiara il sindaco Rino Pruiti - sono importanti non solo per l’attenta verifica del rispetto del codice della strada ma anche, come in questo caso, per fermare chi commette altri reati. Ringrazio i nostri agenti che sono riusciti a restituire al legittimo proprietario il suo veicolo rubato e, fermando un ragazzo, lo hanno anche tutelato dai suoi estorsori. Colpisce la giovanissima età di tutti i protagonisti di questa vicenda".