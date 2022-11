Compra prodotti per 5 milioni di euro ma non paga 1 milione di iva

Un imprenditore cinese è stato denunciato a Milano: attraverso al suo società avrebbe fatto acquisti per 5 milioni di euro ma avrebbe evaso l'iva relativa per oltre 1 milione.

La scoperta dei funzionari dell'Ufficio Adm (Agenzia delle accisa, dogane e monopoli) di Milano 1. Il controllo avviene nell'ambito dell'attività di contrasto all'evasione fiscale incentrata sulle frodi in materia di iva all'interno dell'Unione Europea. Gli esperti dell'agenzia hanno così scoperto una frode sull'iva per un importo di 1.086.700 euro. L'evasione è stata scoperta grazie all'utilizzo delle banche dati a disposizione di Adm e all'incrocio dei dati.

La società oggetto di controllo, facente capo a un soggetto di origine cinese, è risultata inesistente presso la sede dichiarata. L'azienda avrebbe effettuato acquisti per circa 5 milioni di euro da numerosi paesi dell'Unione Europea, senza procedere alla registrazione delle operazioni per non dover presentare le dichiarazioni fiscali previste dalla legge. Ora per l'imprenditore cinese, rappresentante della società, è scattata una denuncia all'autorità giudiziaria.