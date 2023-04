Scoppia la "bacchetta magica": bimbo di 11 anni ferito alle mani

La carta che brucia, poi lo scoppio. Un bimbo di 11 anni è rimasto gravemente ferito lunedì sera ad Arese dopo che una "bacchetta magica" gli è esplosa tra le mani.

L'incidente è avvenuto verso le 21, mentre il piccolo era insieme ai suoi genitori e stava giocando con la "speciale" bacchetta, ispirata alla saga di "Harry Potter" e in grado di "sparare" un pezzo di carta per poi bruciarlo. Improvvisamente, però, verosimilmente per un malfunzionamento, il giocattolo è esploso causando all'11enne una lesione alla prima falange del dito medio della mano sinistra, un taglio al palmo della stessa mano ed escoriazioni all'altra mano.

Soccorso dal 118, il giovanissimo è stato accompagnato al San Gerardo di Monza in condizioni delicate, tanto che è ancora ricoverato lì. Stando a quanto hanno finora ricostruito i carabinieri, la bacchetta non sarebbe in vendita in Italia, ma sarebbe stata comprata da mamma e papà su un sito online.