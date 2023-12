Boato in centro a Milano: scoppiata una cabina elettrica, evacuate 200 persone

Prima lo scoppio, poi l'evacuazione (spontanea) della sede di Confcommercio. Un gruppo di continuità a servizio di una cabina elettrica è scoppiato in corso Venezia a Milano nel pomeriggio di giovedì 14 dicembre.

Tutto è successo poco dopo le 15.30, come appreso da MilanoToday. Lo scoppio, più nel dettaglio, è avvenuto al di sotto del civico 47 di corso Venezia dove si trova una cabina elettrica di media tensione.

Cos'è una cabina di media tensione Una cabina di media tensione è un'apparecchiatura elettrica che riduce e distribuisce energia elettrica a tensioni comprese tra 1 kV e 36 kV. Essa svolge ruoli chiave nella distribuzione di energia, riducendo la tensione dalla rete di trasmissione a livelli sicuri per la distribuzione nelle reti di media tensione. La cabina fornisce protezione contro sovracorrenti e cortocircuiti, incorpora strumenti di misurazione per monitorare i parametri elettrici e assicura l'isolamento sicuro della potenza erogata.

Oltre lo scoppio (udito da diversi testimoni) non ci sono state altre conseguenze: nessun incendio né nube di fumo. Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano coordinate da un funzionario.

Per il momento non è chiaro cosa abbia provocato l'incidente, anche se non è escluso che possa essere stato innescato da un cortocircuito. Sul posto è intervenuta anche la polizia con una volante.