Milano, scopre che le hanno rubato lo scooter durante le ferie perché la polizia lo ritrova

Parte per una vacanza il 15 luglio e lascia lo scooter parcheggiato in strada a Milano. Scopre che le era stato rubato da alcune settimane solo quando la polizia la telefona per informarla che a Pavia erano stati fermati due ragazzi che lo guidavano.

È successo a una donna residente a Milano. Sabato i due malviventi hanno incrociato una volante a Pavia e hanno accelerato. Gli agenti hanno cercato di fermarli ma loro hanno lasciato lo scooter e sono scappati a piedi in due direzioni diverse.

Alla fine sono stati fermati. Si tratta di un 30enne e un 19enne entrambi pregiudicati, che sono stati denunciati per ricettazione e per porto d'armi o oggetti atti ad offendere, dato che sotto la sella la polizia ha trovato, e sequestrato, una pistola revolver priva di tappo rosso con tre bossoli, ed un manganello telescopico.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il conducente è stato anche multato per guida senza patente dello scooter rubato, che adesso è negli uffici della questura di Pavia in attesa che la proprietaria torni dalle ferie.