Incidente sul lavoro nel milanese: scorticato da un macchinario

Incidente sul lavoro in una cascina di via Groppello a Inzago (hinterland est di Milano): un agricoltore di 63 anni è stato scorticato da un macchinario all'alba di domenica 11 dicembre.

Tutto è accaduto poco dopo le 6.30, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. L'esatta dinamica del sinistro è al vaglio dei carabinieri, sul posto per i rilievi insieme al personale dell'Ats, secondo una prima ricostruzione sembra che l'uomo stesse dando da mangiare agli animali nella stalla quando è rimasto impigliato nel macchinario per la distribuzione dei mangimi.

La macchina, stando a quanto appreso da *MilanoToday*, gli avrebbe strappato la pelle della schiena. Le sue condizioni sono subito apparse critiche, tanto che la centrale operativa del 118 ha inviato un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. L'uomo è stato stabilizzato dai soccorritori e accompagnato in codice giallo al pronto soccorso di Treviglio.