Travolti dal temporale: 16 giovani scout milanesi "in trappola" in montagna

Serata da incubo quella di martedì per 16 ragazzi milanesi, tutti giovani scout, che sono rimasti "in trappola" nei boschi sopra Pescegallo, verso i rifugi Trona Soliva e Falc, in provincia di Sondrio. Il gruppo si era avventurato per “missione” ma è stato sorpreso da un violento temporale, con pioggia intensa, grandine, vento forte e calo delle temperature.

Arrivati nei pressi di un torrente, i ragazzi hanno capito di essere in pericolo e hanno chiesto aiuto. A quel punto è scattato l'allarme con l'intervento di una ventina di specialisti del soccorso alpino della stazione di Morbegno, del che li hanno localizzati e raggiunti in poco tempo. Alcuni degli scout milanesi avevano qualche piccolo problema: una ragazza aveva una sospetta distorsione, altri delle contusioni, molti presentavano un inizio di ipotermia. Sono stati accompagnati a valle, dove il personale della croce rossa ha effettuato tutti gli accertamenti.

Il comune di Gerola Alta ha messo a disposizione i locali per trascorrere la notte al sicuro. Una squadra infine è salita al rifugio per accertarsi che anche il secondo gruppo, composto da diciotto ragazzi impegnati in un'altra “missione”, fosse giunto a destinazione e fosse tutto a posto.