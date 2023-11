"Uccisa dal vaccino": sul muro del cimitero lo sfregio dei no vax a Giada, morta a 14 anni

La vernice rossa, un riferimento fin troppo chiaro e un simbolo - la W chiusa in un cerchio - altrettanto chiaro. Sfregio no vax fuori dal cimitero di Busnago, dove da qualche settimana riposa Giada Pollara, la 14enne morta dopo un malore nella scuola Bellisario di Inzago, nel Milanese, durante l'ora di educazione fisica. La studentessa si era sentita male il 18 ottobre in palestra e si era spenta dopo cinque giorni di coma all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo

Nelle scorse ore qualcuno, al momento rimasto ignoro, ha tracciato sul muro del cimitero la scritta "Giada non ha avuto giustizia: non di malore, ma di vax uccisa", accompagnata dal "logo" della W cerchiata diventato emblema dei no vax. E il raid si è ripetuto praticamente identico anche all’istituto in cui la 14enne studiava, dove sono state lasciate frasi dello stesso tenore.

Non è la prima volta che accade qualcosa del genere in Brianza. Anzi un blitz praticamente identico era avvenuto tra l’1 e il 2 novembre a Besana, dove qualcuno aveva preso di mura il cimitero cittadino e la scuola Ghandi, frequentata da un 18enne morto a settembre a causa di un malore.