Alluvione in Emilia, scritta di solidarietà sul Pirellone

"Forza E.R.", nel senso di Emilia Romagna. Così la scritta che si poteva leggere sulla facciata principale di Palazzo Pirelli, a Milano, sede di Regione Lombardia, attraverso le luci accese dei vari uffici per comporre la frase.

Nel giorno in cui è stato proclamato il lutto nazionale, la Regione ha deciso di effettuare un'azione simbolica e illuminare, mercoledì sera, il Pirellone. "Solidarietà: è questa la parola d'ordine per mantenere forte il sostegno comune verso chi, in Emilia Romagna, è in forte difficoltà", ha commentato da Bruxelles, dov'è in missione istituzionale, il presidente della Lombardia Attilio Fontana.

La macchina della solidarietà dalla Lombardia è però anche fatta di concretezza: dalle 500 brandine da parte della protezione civile per gli sfollati alla motopompa inviata dal Consorzio Est Ticino Villoresi, per non dire di tante iniziative di privati cittadini, gli aiuti non sono mancati e non mancano.