"Prima Hitler, poi Hamas": identificato l'autore delle scritte antisemite a Milano

Foto dei simboli dei partiti, dalla Lega Nord a Forza Italia passando per Fratelli d'Italia e Forza Nuova. Qualche immagine con la sciarpa dell'Inter. E poi ancora altri post dedicati all'immigrazione e alla battaglia contro lo Ius soli. Tutto sul profilo Facebook di un 55enne milanese di Corsico - D.T. -, che dalle scorse ore è indagato con l'accusa di "propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa", reato previsto dall'articolo 604 bis.

Sarebbe lui, infatti, l'uomo che il 16 ottobre scorso e il 19 ottobre scorso aveva lasciato due scritte antisemite a Milano. Il primo blitz era avvenuto al centro diagnostico italiano di via Saint Bon, dove - in un bagno - i carabinieri avevano trovato una stella di David e la frase "prima Hitler poi Hamas, per voi ebrei forni e camere a gas".

Tre giorni dopo in via Soderini, in un bar, sempre all'interno del bagno era stata scoperta una seconda scritta: "Viva Hamas, ebrei vi facciamo saltare tutti". Le indagini dei carabinieri del nucleo informativo di Milano hanno permesso di identificare il 56enne come l'autore dei due raid. Nelle scorse ore la sua abitazione è stata perquisita e lui è stato iscritto nel registro degli indagati.

In casa sono stati trovati sia la divisa della ditta per cui lavora - la stessa ripresa nelle immagini delle telecamere di sorveglianza agli atti -, sia dei pennarelli che avrebbe usato per tracciare le frasi. Stando a quanto appreso, l'uomo avrebbe simpatie di estrema destra ma non sarebbe mai stato militante di alcun movimento.