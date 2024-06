Scritte contro gli ebrei nei bagni del bar e dell'ospedale: parte il processo

"Viva Hitler, ebrei b... nei forni", "Assassini nei forni, razza schifosa", "Prima Hitler poi Hamas, per voi ebrei forni e camere a gas". Queste erano solo alcune delle scritte trovate nei muri di bagni e ascensori di un bar pasticceria in via Soderini, dell'ospedale San Giuseppe e del Centro diagnostico (Cdi) di via Saint Bon a Milano.

Scritte per le quali è imputato un uomo di 57 anni di Corsico, per il quale martedì mattina inizierà il processo davanti al gup Roberto Crepaldi. L'uomo è accusato di sei episodi di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale. Le indagini, coordinate dal pm Enrico Pavone e condotte dai carabinieri, erano partite dalla denuncia presentata dalla direttrice amministrativa del Cdi.

L'uomo, che lavora presso una ditta di pulizie, potrebbe chiedere la messa in prova con sospensione del processo. In sede d'indagine erano stati trovati in suo possesso gli abiti da lavoro e i pennarelli che si ritiene siano stati utilizzati per compiere i "blitz". Gli abiti in particolare corrisponderebbero con quelli che si notano nelle immagini di sorveglianza.

Gli episodi incriminati risalgono al mese di ottobre del 2023. Dal profilo Facebook dell'uomo si evincevano fotografie di simboli di vari partiti, dalla Lega Nord a Forza Nuova a Fratelli d'Italia, immagini con la sciarpa dell'Inter e post dedicati all'immigrazione.