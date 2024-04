"Vi picchiamo quando vogliamo": le minacce neo fasciste fuori dal liceo Volta di Milano

Croci celtiche e minacce. Un paio di scritte sono apparse oggi davanti al liceo Volta di Milano. "Polizia e antifascista, amore a prima vista" e "Vi picchiamo quando vogliamo" si legge fuori dall'istituto di via Benedetto Marcello. La firma è "Rs", che sta per Rete Studentesca, la formazione giovanile del "movimento nazionale rete di patrioti", composto soprattutto dagli esuli di Forza Nuova. Gli studenti del liceo pubblicando le foto delle scritte su Instagram, hanno parlato di "odio, intolleranza e vandalismo" e di "minacce dirette e ingiustificate".

"Le scritte di chiaro stampo fascista apparse davanti al liceo Volta, a Milano, confermano che il Paese è governato da chi induce le forze dell'ordine a picchiare gli studenti, come se fosse normale. Invece dobbiamo rifiutare questa logica: la presidente Giorgia Meloni deve smetterla di far passare il messaggio che le forze dell'ordine servono per la repressione", ha commentato Paolo Romano, consigliere regionale del Pd in Lombardia.

"Le scritte di chiara matrice fascista apparse oggi davanti al liceo Volta rappresentano delle minacce inaccettabili nei confronti degli studenti", ha invece sottolineato in una nota Pierfrancesco Maran, assessore alla Casa del Comune di Milano, esponente del Pd ed ex studente del liceo milanese. "Si tratta di un episodio vergognoso - ha concluso Maran - davanti a una scuola che è da sempre impegnata, con il suo corpo docente, a formare le ragazze e i ragazzi nel rispetto dei valori dell'antifascismo, della convivenza civile e della tolleranza".