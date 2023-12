"Dux" e croce celtica: il blitz neofascista fuori dal liceo di Milano

Un simbolo chiarissimo, una scritta dedicata al Duce e un insulto alle forze dell'ordine. Blitz neofascista al liceo Virgilio di Milano, dove nelle scorse ore i muri esterni dell'istituto sono stati imbrattati da qualcuno che ha poi lasciato due manifesti di "Lotta studentesca", il movimento giovanile di Forza Nuova che a Milano sembrava ormai praticamente scomparso.

Sulla facciata dell'edificio sono stati tracciati, con una bomboletta nera, una croce celtica, la scritta "Dux" e i numeri 1312, un "acronimo" utilizzato per "All cops are bastards", lo slogan contro la polizia. A denunciare il raid, con foto pubblicate su Instagram, è stato il collettivo autonomo Virgilio.

"Oggi fuori da scuola abbiamo trovato delle scritte e uno striscione di un gruppo fascista. Tutto ciò è inaccettabile specialmente quando a fare queste cose sono persone che nemmeno ci mettono la faccia e che probabilmente non sono nemmeno di questo istituto", le parole dei ragazzi. "Non cadiamo nel tranello, il Virgilio è e rimarrà antifascista e con lui tutte le scuole, le persone sane e addirittura i muri per strada. Fuori i fascisti dalle scuole - hanno concluso dal collettivo -, non abbiamo bisogno del vostro odio".