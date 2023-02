"Noi pu**ne lo ribadiamo, gli sbirri non sono figli nostri": via Gola riempita di scritte

Scritte contro le forze dell'ordine e il 41 Bis e la 'A' di anarchia. I messaggi sono comparsi sui muri dei palazzi di via Gola nella notte tra mercoledì 8 e giovedì 9 febbraio. A segnalarlo una residente della zona.

Le scritte, di vernice nera, sono state realizzate sull'edificio al civico 4. La mattina gli abitanti della via si sono svegliati leggendo sulla facciata "abolire il 41bis, assassini"; "gom pezzi di m**a" (riferito al gruppo operativo mobile della polizia penitenziaria, ndr); "noi pu**ne lo ribadiamo, gli sbirri non sono figli nostri"; "tira la pietra e non la cinghia", firmato con la 'A' di anarchia; e "ciao Kadre". Nella via erano già presenti le scritte "Acab" e "Sala m**a".