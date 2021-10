Lo scrutatore derubato appena esce dal seggio elettorale a Milano

Era appena uscito dal seggio elettorale per la pausa pranzo, quando un uomo si è avvicinato e con violenza gli ha strappato lo smartphone. È quanto accaduto a uno scrutatore in via Mugello, zona est di Milano, durante le votazioni per le elezioni comunali di lunedì 4 ottobre.

Il ladro, un 17enne marocchino, subito dopo il furto si è allontanato cercando di guadagnare la fuga. Ma nel frattempo la vittima lo ha seguito contattando il 112. Sul posto è quindi accorsa una volante.

Il giovane malvivente è stato prontamente bloccato dagli agenti che lo hanno arrestato per rapina. Il telefono è stato subito restituito al legittimo proprietario.