Nella Milano dei grattacieli le scuole si allagano ancora

Lunedì 7 giugno non è stato il giorno migliore per le scuole di Milano alle prese con il forte temporale che ha colpito la città. Sono almeno cinque i plessi che hanno avuto seri problemi di allagamenti. Vuoi perché il sistema fognario non è riuscito ad assorbire tutta l'acqua caduta dal cielo, vuoi perché la stessa pioggia si è infiltrata da tetti e finestre. È successo in via Simone Stratico, nell'asilo di via Demetrio Stratos, nella primaria di via Monte Baldo e in via Gattamelata dove, oltre alla primaria, a vedersela brutta sono stati anche i bambini della scuola per l'infanzia.

Leggere questa sorta di bollettino degli allagamenti - perché di questo stiamo parlando - non è sicuramente un bell'esercizio. No lo è per la città, i suoi abitanti e i suoi amministratori. Non lo è soprattutto per i piccoli protagonisti e i loro genitori: da una parte gli studenti, perché in quel momento nelle scuole avrebbero dovuto trovarsi al sicuro da ogni tipo di pericolo, che nei casi dei temporali sono ben rappresentati dall'acqua che entra là dove invece non avrebbe dovuto a contatto con fili dell'impianto elettrico, soffitti e suppellettili. Dall'altra parte i genitori, perché immaginano che i loro figli si trovino al sicuro e riparati dal temporale in quella che per loro è davvero una seconda casa.

Le mamme dei bambini di 3, 4 e 5 anni della scuola per l'infanzia di via Gattamelata hanno scritto una lettera a MilanoToday per raccontare quel momento concitato durante il quale i loro figli sono stati evacuati dal plesso scolastico - che attualmente sono dei moduli prefabbricati - invaso dall'acqua. Nel testo, i genitori si chiedono fino a quando dovranno essere i più piccoli a pagare i ritardi della politica e il malcostume degli appalti pubblici. Sono sette anni - sette! - che la struttura "ufficiale" della scuola dell'infanzia è stata chiusa per lavori sul tetto e da allora i bambini sono costretti a stare "senza" scuola.

La lettera delle mamme di via Gattamelata

«È stata una brutta avventura - cominciano così il loro racconto le mamme - ma poteva diventare un'ennesima tragedia legata all’insicurezza dell'edilizia scolastica italiana. Ieri nel primo pomeriggio, mentre su Milano si scaricava un forte temporale, i moduli prefabbricati che ospitano i 90 bambini della scuola dell’infanzia Gattamelata di Milano si sono allagati, costringendo all’evacuazione i presenti».

«Nel giro di pochi minuti - prosegue la missiva - l'acqua è iniziata a entrare da finestre, lucernari, condizionatori e intersezioni del tetto; una vera e propria cascata che, in breve, ha allagato di alcuni centimetri i pavimenti e ha distrutto materiali, attrezzatura elettronica e lavori dei bambini. Nella concitazione della situazione, con i bambini spaventati e in preda al pianto, e visti i reali timori di un cortocircuito all'impianto elettrico, si è deciso per l'evacuazione e, sempre sotto la pioggia scrosciante, i piccoli, dai 3 anni ai 5, sono usciti in strada accompagnati dai vigili del fuoco giunti sul posto».

«Superato, almeno in parte, lo spavento, resta, però, la rabbia per una situazione di disagio e insicurezza che si protrae ormai da 7 anni; nel 2015, infatti, - spiegano bene le mamme - la scuola dell’infanzia fu chiusa per lavori di sistemazione del tetto e da allora, tra imprese fallite e ritardi non meglio specificati, i bambini sono rimasti senza scuola».

«I prefabbricati, su cui già alcuni genitori avevano mostrato delle perplessità per quanto riguarda la sicurezza e l’assenza di alcuni locali importanti (mensa, sala nanna, stanza covid), erano stati consegnati dal Comune a ottobre 2020 e presentanti come una soluzione temporanea in vista della chiusura, di lì a poco, dei lavori di ristrutturazione della scuola», ricordano.

«Oggi - concludono - mentre la fine dei lavori è stata ulteriormente rimandata al 2022, i genitori si chiedono se, tra i ritardi della politica e il malcostume degli appalti pubblici, hanno rischiato la vita dei propri figli». Un grido, quello dei genitori di via Gattamelata, che può tranquillamente sovrapporsi alle preoccupazioni delle famiglie tutte della città. Perché proprio nella Milano dei grattacieli e dei grandi eventi, nessuna madre e nessun padre immagina che suo figlio non sia al sicuro dentro la propria scuola.