La scuola materna di Milano invasa dai topi

Topi nei bagni e anche nelle aule gioco. Succede nella scuola dell'infanzia di via Sant'Abbondio a Milano (zona Chiesa Rossa), come denunciato dai consiglieri comunali della Lega Samuele Piscina e Silvia Sardone.

"La situazione è stata denunciata subito dai genitori al Comune, ma a oggi nessuno ha ancora preso alcun provvedimento di chiusura della struttura per consentirne la sanificazione e la disinfestazione", tuonano i leghisti in una nota congiunta. Secondo quanto trapelato i roditori avrebbero letteralmente preso possesso della scuola. Escrementi sono stati trovati sul pavimento, negli armadietti e anche sulle sacchette dei bambini, proprio quelle dove lasciano le scarpe, gli asciugamani e gli spazzolini per lavarsi i denti.

Palazzo Marino, secondo quanto appreso da MilanoToday, è a conoscenza del fatto. Nella giornata di giovedì, inoltre, c'è stata una ispezione dei Nas dei carabinieri. "C’è la necessità di agire prontamente trasferendo i bambini in una struttura sicura dal punto di vista sanitario e provvedendo agli interventi necessari per disinfestare", hanno aggiunto Piscina e Sardone.

"La Vicesindaca Scavuzzo e il sindaco Sala devono spiegarci per quale motivo non intendano preoccuparsi della salute dei bambini e quindi non chiudano tempestivamente la struttura offrendo un’alternativa in attesa che venga sanato il problema. Non è concepibile che una scuola materna di Milano sia al pari di quella di un paese del terzo mondo - concludono i due esponenti -. Sappiamo che i cittadini presenteranno oggi una denuncia nei confronti del comune. Nel contempo stiamo presentando un’interrogazione in Consiglio Comunale e faremo valere con ogni mezzo la voce della famiglie e del personale scolastico".