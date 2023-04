Folle si sdraia sui binari del tram e blocca la linea

Sabato sera, i carabinieri del Nucleo radiomobile hanno denunciato in stato di libertà, per interruzione di pubblico servizio, un 28enne ivoriano senza fissa dimora, pregiudicato per reati contro il patrimonio.

Secondo quanto riportato dall'Arma, i militari sono intervenuti in via Tremelloni presso la fermata Atm "Anassagora", dove il 28enne, in evidente stato di alterazione dovuta all'alcol, si era sdraiato sui binari impedendo il passaggio del tram 31, lamentando di aver smarrito precedentemente il proprio zaino a bordo di un altro mezzo.

I carabinieri sono riusciti a calmare l'uomo, convincendolo ad alzarsi e a sottoporsi ai controlli del caso. Il servizio del trasporto pubblico è stato interrotto per 30 minuti circa. Poi ha ripreso la normale circolazione.