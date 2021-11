Sebastiano Bianchi è vivo ed è tornato a casa nella serata di mercoledì 10 novembre. Il giocatore dei Legnano Knights di cui si erano perse le tracce da due giorni e che i sommozzatori dei vigili del fuoco cercavano nelle profondità del Lago Maggiore si è presentato a casa dei genitori, a Verbania, dopo la puntata di "Chi l'ha visto?".

Nelle prossime ore il giovane dovrà ricostruire con le forze dell'ordine cos'è accaduto e capire chi l’ha aiutato ad allontanarsi da largo Palatucci, dove era stata trovata la sua Bmw aperta. La persona che lo ha aiutato a sparire nel nulla, inoltre, dovrà spiegare perché l'ha fatto e, soprattuto, perché non si è presentato spontaneamente dai carabinieri una volta partita la macchina dei soccorsi.

"La gioia è immensa e offusca qualsiasi altro sentimento o preoccupazione per il futuro - ha scritto su Facebook Mattia, fratello di Sebastiano -. Adesso inizia una strada tutta in salita ma sappiamo che Sera è vivo e che ha e avrà tantissime persone attorno a lui che lo amano e tifano affinché possa, in qualche modo, andare avanti".

Scomparsa Sebastiano Bianchi: cos'è successo

La macchina del giovane era stata trovata martedì mattina sul lungolago di Pallanza, a Verbania, poco distante dalla caserma dei carabinieri. Fino a martedì sera, e nuovamente mercoledì, i vigili del fuoco hanno portato avanti le ricognizioni con le barche, mentre il nucleo sommozzatori di Torino ha condotto le ricerche in profondità.

Suo fratello Mattia aveva pubblicato sui social un post per chiedere a chiunque sappia qualcosa di farsi avanti, senza escludere - anzi - la possibilità che suo fratello fosse ormai morto. "Come molti di voi già sapranno, la notte tra lunedì e martedì mio fratello Seba è scomparso. La cosa più probabile è che abbia deciso di togliersi la vita, magari buttandosi nel Lago Maggiore, senza però lasciare alcuna traccia. Appena prima di compiere quel gesto, o comunque di dileguarsi nel nulla, sappiamo che è stato con una persona che è arrivata con la sua macchina proprio dove Seba ha abbandonato la sua", le parole di Mattia.

"Io non so se questa persona abbia materialmente aiutato mio fratello, non mi importa. Vorrei solo dirle, per favore, se è un essere umano, di mettersi in contatto con me per fornire alla mia famiglia qualsiasi informazione utile al ritrovamento del corpo. Forse non io - ha concluso -, ma ti assicuro che mio padre e mia madre, che sono stati per entrambi i migliori genitori possibili, se lo meritano. Grazie".