Altre due ragazze vittime del branco di molestatori di Capodanno in Duomo

Non sarebbe la sola vittima del branco la 19enne accerchiata, aggredita e molestata da una trentina di giovani in Piazza Duomo a Milano nella notte di Capodanno. Un secondo video, realizzato e pubblicato da Alanews, mostra altre due giovane in lacrime accerchiate con le stesse modalità da una trentina di giovani.

Entrambe le ragazze, fortunatamente, sono riuscite a trovare riparo tra i nuclei di pronto intervento delle forze dell'ordine dislocate dalla prefettura in chiave anti assembramento.

Sul caso, comunque, sono in corso accertamenti da parte degli agenti della squadra mobile della questura che da giorni stanno passando al setaccio sia le immagini della prima aggressione, clip pubblicata sulla pagina Instagram Milanobelladadio, sia i fotogrammi ripresi dalle telecamere a circuito chiuso della piazza. Non è da escludere che gli aggressori siano gli stessi per tutti gli episodi. La procura, nel frattempo, ha aperto un fascicolo - per il momento a carico di ignoti - con le accuse di violenza sessuale di gruppo.