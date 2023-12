"Sono stato picchiato dai bodyguard": questore chiude una discoteca nel milanese

Dovrà restare chiuso per 15 giorni la discoteca Secretroom di via Bellingera 5 a Legnano. Lo ha deciso il questore di Milano e il decreto di sospensione della licenza è stato notificato al locale polizia nella giornata di mercoledì 6 dicembre.

La sospensione della licenza, precisano da via Fatebenefratelli, è scattata ai sensi dell'articolo 100 del Tulps che prevede che il questore possa sospendere la licenza di un esercizio, anche di vicinato, nel caso costituisca un pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini. Il provvedimento è scattato dopo che lo scorso ottobre un cliente del locale ha denunciato di essre stato malmenato da due bodyguard.

L'uomo, soccorso dal 118 e trasportato in codice giallo all'ospedale di Legnano, era stato dimesso con una prognosi di 10 giorni; contestualmente ha denunciato di essere stato picchiato da due uomini della sicurezza. L'aggressione, stando a quanto riportato nella denuncia, sarebbe avvenuta dopo una discussione con delle ragazze conosciute poco prima all’interno del locale. Uno dei due bodyguard, inoltre, non era in possesso della licenza del prefetto per lavorare nel settore della vigilanza. Entrambi sono stati denunciati per lesioni personali in concorso.

Non è la prima volta. Il locale - con la precedente gestione - era stato chiuso per 10 giorni ad aprile 2022 e a febbraio 2023 per 15 giorni.