Tenta di entrare nella sede di Sky, viene respinto dalle guardie e muore

Un uomo che per il momento non è ancora stato identificato è morto fuori dalla sede Sky di via Russolo a Milano (zona Rogoredo) nella notte tra sabato e domenica 20 agosto. I contorni della vicenda non sono ancora nitidi ma secondo quanto trapelato la vittima, in forte stato di alterazione, avrebbe tentato di entrare all'interno della sede di Sky e sarebbe stato fermato e contenuto da due vigilantes (che nel frattempo avevano allertato il 112). Il decesso è avvenuto proprio in questo frangente. Entrambi i vigilantes sono stati indagati per omicidio colposo. Sul caso stanno indagando gli agenti della squadra mobile guidati da Marco Calì. Attualmente non è chiaro se il decesso sia stato causato dal contenimento o da un malore.

I primi a soccorrerlo sono state le stesse guardie giurate: hanno cercato di rianimarlo - utilizzando anche il defibrillatore - quando si sono resi conto che aveva smesso di respirare. Sul posto sono poi intervenuti i sanitari del 118 con un'ambulanza e un'automedica, l'uomo è stato trasportato con la massima urgenza al pronto soccorso del San Raffaele, ma è morto poco dopo. Stando a quanto trapelato la vittima (circa trent'anni, bianco) non presentava visibili segni di violenza sul corpo: durante il contenimento non sarebbero stati utilizzati manganelli o armi. Sul corpo, inoltre, non sono state rilevate tracce ematiche.

Secondo quanto finora ricostruito sembra che l'uomo, in forte stato di agitazione, abbia prima cercato di entrare all'interno degli studi Sky e, una volta respinto, avrebbe cercato di denudarsi e scavalcare la recinzione. Proprio in questo frangente è stato contenuto. Tutto quello che è successo, comunque, è stato registrato dalle telecamere a circuito chiuso di Sky, materiale che è stato acquisito dagli investigatori e che nelle prossime ore sarà analizzato.

I detective stanno cercando di capire cosa abbia causato il decesso. Per chiarirlo sarà fondamentale l'autopsia che è stata disposta e che verrà effettuata nei prossimi giorni. Sempre dall'autopsia emergerà se l'uomo aveva assunto sostanze stupefacenti o alcool. Ignoti, per il momento, i motivi che lo hanno portato a cercare di accedere alla sede del colosso delle telecomunicazioni.