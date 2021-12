L'Aler ristruttura le case popolari senza sfruttare il superbonus

I paradossi delle aziende pubbliche: Aler Milano, proprietaria delle case popolari regionali situate nella città metropolitana, è in procinto di ristrutturare gli stabili di via Primo Maggio a Sedriano ma lo farà spendendo interamente la cifra preventivata (circa 700 mila euro), nonostante siano disponibili i bonus e superbonus. Il motivo? "Tempistiche ristrette".

Lo denuncia Nicola Di Marco, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle che segue attentamente ogni vicenda relativa alle case popolari a Milano e nell'hinterland. Tutto nasce dal fatto che il progetto non prevede la sostituzione dei serramenti. Il consigliere ha quindi effettuato un accesso agli atti e ha ottenuto la risposta di Aler Milano. Il motivo per cui gli infissi non verranno sostituiti (cosa mai avvenuta da quando gli edifici sono stati costruiti) risiede nelle "criticità conseguenti alla certificazione di conformità edilizia degli alloggi" e nelle "tempistiche ristrette per usufruire dei benefici fiscali del superbonus".

Tradotto in altre parole, Aler non vuole forse 'complicarsi' troppo la vita con la burocrazia sulle certificazioni e le tempistiche richieste per usufruire del superbonus. Rinuncia quindi a migliorare la classe energetica degli edifici e a sostituire infissi ormai molto vecchi, ma soprattutto a risparmiare denaro (pubblico).

"Questa decisione è una presa in giro per gli inquilini che quotidianamente vivono situazioni di disagio in questi stabili degradati. Non approfittando appieno del Superbonus l’Azienda sta sprecando un’occasione unica per il riscatto di parte del suo patrimonio”, commenta Di Marco ricordando di avere ricevuto numerose segnalazioni su amianto e infiltrazioni proprio per gli stabili di via Primo Maggio a Sedriano.

"La ristrutturazione era già prevista nel piano di programmazione Aler, ma senza una data certa. Poi, a dicembre 2020, è stato approvato in consiglio regionale uno specifico ordine del giorno: "Speravamo che i lavori iniziassero già nel 2021, ma lo scorso luglio Aler ha comunicato lo slittamento", conclude il consigliere.