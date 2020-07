Tragedia in una fabbrica di Segrate, ragazzo di 21 anni trovato cadavere: si indaga

Un ragazzo di 21 anni è stato trovato cadavere in una fabbrica di via Londra a Segrate nella mattinata di sabato 25 luglio.

Tutto è accaduto intorno alle 5.50, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza quando un collega del giovane ha trovato il 21enne esanime. È subito scattata la chiamata al 118 e sul posto sono intervenute, in codice rosso, un'ambulanza e un'automedica ma i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sul corpo del giovane, secondo quanto trapelato finora, non sono stati trovati evidenti segni di violenza. Sul caso stanno indagando i carabinieri della compagnia di San Donato Milanese, per il momento l'ipotesi più accreditata sembra sia quella della morte per cause naturali.