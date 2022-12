Sei arresti in stazione a Milano

Sei persone arrestate nelle stazioni ferroviarie di Milano. Questo il bilancio degli interventi della polizia ferroviaria durante le festività natalizie.

A finire in manette sono stati due italiani e quattro stranieri. Tra questi ultimi, due algerini notati dagli agenti mentre si aggiravano tra i tavolini di un bar in stazione Centrale e, poco dopo, colti in flagrante mentre cercavano di scappare dopo aver sottratto la borsa a una donna che l'aveva poggiata a terra durante il pranzo.

Sempre davanti alla stazione Centrale, è stato arrestato anche un terzo algerino, che è stato bloccato mentre correva via con la pesante valigia che aveva appena rubato a un viaggiatore. Infine, altre tre persone, di cui un romeno e due italiani, sono state arrestate rispettivamente nelle stazioni di Centrale e Garibaldi a bordo di un treno regionale. Tutti e tre, sottoposti a controllo, sono risultati sottoposti a un ordine di carcerazione, con pene dai 3 mesi ai 3 anni di reclusione.