Ragazzino 13enne in coma etilico per i troppi alcolici: gravissimo

Un ragazzino di 13 anni è finito in coma etilico dopo aver bevuto troppi alcolici ed è stato trasportato, in codice rosso, in ospedale. Le sue condizioni sono serie. È accaduto verso le 18.30 a Senago, nel Milanese, sabato 6 marzo.

Secondo quanto sottolineato dagli operatori del 118, l'adolescente è rovinato a terra mentre stava camminando in strada perdendo conoscenza. Subito i passanti hanno chiamato Areu (Azienda regionale emergenza urgenza) che ha inviato un'ambulanza. Ancora da chiarire cosa sia relamente accaduto e perché il giovane avesse a disposizione gli alcolici. Il ragazzino è stato soccorso e trasportato al Pronto Soccorso dell'ospedale di Garbagnate, nella Città metropolitana milanese. Ora è sotto osservazione: potrebbe avere gravi danni permanenti.

I sanitari hanno anche avvertito i carabinieri della Compagnia di Rho che hanno immediatamente contattato la famiglia per ricostruire le ore precedenti del giovane. E sempre nel Milanese, una ragazzina di 13 anni, a Vaprio d'Adda, ha subìto gravi fratture cadendo da un lucernario poche ore prima.