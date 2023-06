Usare Milano come un'area test per azzerare gli incidenti tra camion e bici

L'obiettivo è azzerare gli incidenti mortali tra bici e camion, sinistri che in sei mesi - solo a Milano - sono costati la vita a quattro persone. Per questo la città potrebbe presto diventare una maxi area di test in cui, se tutto verrà confermato, potranno accedere solo mezzi pesanti dotati di sensori per evitare le cosiddette "tragedie dell'angolo cieco". Perché tutti gli incidenti tra camion e bici hanno la stessa identica dinamica: mezzo pesante che svolta e travolge un ciclista che era di fianco.

"Stiamo lavorando ad un modo per normare l’applicazione dei dispositivi che leggono l’angolo cieco - ha chiosato il sindaco Beppe Sala parlando con i giornalisti dell'incidente costato la vita a Alfina D'Amato, la 60enne morta in piazza Durante giovedì -. Non è semplice perché non c’è una norma italiana ed europea, ci sono alcune sperimentazioni a Londra".

Non è cosi semplice trasformare in realtà l'idea presentata dal consigliere comunale di maggioranza Marco Mazzei. "Le problematiche - ha puntualizzato il sindaco - sono quelle di fare una sperimentazione che non ha radicamento nel codice della strada e sapere con certezza che poi i dispositivi saranno disponibili sul mercato affinché lì si possa applicare. Stiamo chiedendo al ministero dei Trasporti di usare Milano come area test, anche perché questo è un problema di tutte le città, anche se queste cose quando succedono a Milano hanno più visibilità".

"Non ho ancora parlato con il ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini - ha spiegato Sala -. Adesso stanno parlando gli uffici, io Salvini lo vedrò il 4 luglio all’inaugurazione della M4. Ci siamo sentiti via messaggio, sa che stiamo lavorando su questa proposta che è molto complessa".

Riguardo le tempistiche per la presentazione della delibera per rendere obbligatorio per i mezzi pesanti il dispositivo che elimina l’angolo cieco dello specchietto il sindaco ha reso noto che sarà presentata in Giunta auspicabilmente a inizio luglio. "Bisognerà capire poi se il mercato renderà disponibile subito il dispositivo e in alternativa come si potrà fare, diremo che se c’è la conferma di averlo ordinato si potrà entrare in città" ha spiegato Sala.

In merito alle limitazioni orarie per i mezzi pesanti il sindaco di Milano ha spiegato che "stiamo studiando, ovviamente dobbiamo parlare anche con le associazioni di categoria perché nessuno vuole fermare l’economia ma bisogna un po’ ragionare".