Ubriaco investe e uccide un 15enne: sette anni di carcere per Bogdan Pasca

Condannato a 7 anni e 4 mesi Bogdan Pasca, il 33enne che aveva travolto - ubriaco e senza patente valida - due ragazzini di 15 anni uccidendone uno. Lo ha stabilito la gup di Milano Rossana Mongiardo durante il processo con rito abbreviato. Negli scorsi mesi erano stati respinti due tentativi di patteggiamento a pene di 4 anni e 4 anni e 8 mesi.

La tragedia si è consumata il 17 luglio 2023 a Garbagnate Milanese, intorno alle 22.30. Pasca era alla guida di un furgone, un Ford Transit, aveva bevuto e viaggiava oltre il limite di velocità consentito in quel tratto. Non era un caso isolato. Già in passato l'uomo era stato denunciato diverse volte per guida in stato di ebbrezza tanto che la sua patente non era più valida ed era già stato sottoposto all'affidamento in prova.

Valentino Colia era a bordo della sua abici con un'amica, stavano attraversando via Kennedy. I due ragazzini erano stati centrati in pieno. Per Valentino non c'era stato nulla da fare. La sua amica si era salvata, ma a caro prezzo: femore e arti fratturati, la spalla, la mascella. Bogdan aveva spiegato di aver passato la serata a casa dell'ex moglie per una festa, di essersene andato per tornare entro le 23 a casa essendo in affidamento ai servizi sociali. Diceva di aver avuto la visuale offuscata, di aver investito quella bici perché forse c'era un parapetto.