Il pusher minorenne che guida lo scooter rubato (senza patente)

Con dell'hashish, ma senza patente. Così un minorenne ha guidato uno scooter rubato e per questo è stato arrestato dalla polizia locale di Milano. L'episodio nei giorni scorsi, in via Arsia, zona Vialba.

Il ragazzo, 17 anni e alcuni precedenti penali, era già destinatario di un provvedimento del tribunale dei minori per rapina a mano armata e lesioni. Ora risponde anche di spaccio, ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale. Dopo l'arresto è stato portato in una comunità protetta di Torino.

I 'ghisa' avevano fermato il giovane perché stava guidando il motorino sul marciapiedi, vicino a una scuola e nell'orario di uscita degli studenti. Nel vedere gli agenti, il ragazzo ha subito scaraventato a terra lo scooter, per poi correre via.

Fermato poco dopo, il 17enne è stato trovato con dell'hashish e banconote di vario taglio, per un totale di 150 euro. Era anche senza patente. In casa, dove vive con la madre, i cani poliziotto hanno trovato altri panetti di hashish, per un totale di 70 grammi.