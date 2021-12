Lite in fila per ricevere cibo, accoltellato un senzatetto: grave

Un uomo ferito gravemente. Questo l'esito di una lite tra senzatetto, scoppiata nella serata di mercoledì 29 dicembre, verso le 22, mentre la vittima era in fila per ricevere alcuni generi alimentari in Galleria de Cristoforis, pieno centro città. Sul posto 118 e polizia di Stato.

In base a quanto ricostruito dalla questura, l'uomo, un 53enne italiano, si trovava in fila quando è stato avvicinato da un altro clochard, un 44enne italiano, con il quale è scoppiato un diverbio che è sfociato in una violenta aggressione. Il 53enne è stato ripetutamente colpito con alcuni cocci di bottiglia, poi rinvenuti dagli agenti.

Il ferito è stato soccorso e trasportato all'ospedale Policlinico di Milano, in codice giallo, a causa delle numerose e vistose ferite da arma da taglio che aveva riportato. L'aggressore, invece, che è risultato avere precedenti specifici, alla vista dei poliziotti ha tentato la fuga, ma è stato raggiunto, bloccato e arrestato per lesioni personali aggravate e resistenza a pubblico ufficiale.