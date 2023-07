"Un uomo dorme nell'area cani di Parco Sempione, aiutatelo"

Un uomo addormentato nell'area cani di Parco Sempione, dove gli animali di giorno giocano e fanno i bisogni. A segnalarlo è una residente del Municipio 1, che chiede al Comune di aiutare l'uomo. "Quest’uomo vive nell’area cani della Triennale, al Parco Sempione, lo abbiamo notato da pochi giorni - scrive la cittadina su Facebook sotto a una foto del senzatetto che dorme sul prato -. Le sue condizioni non sono accertabili da noi, per questo chiedo a Lorenzo Pacini (consigliere del Municipio 1, ndr) e Elena Grandi (assessora comunale al Verde) di occuparsene con la massima urgenza”.

Il senza fissa dimora è uno dei circa venti che di notte, approfittando del caldo, dormono all'aperto all'interno del parco del centro di Milano. Il signore, che dovrebbe essere abbastanza giovane e di origine africana, qualche giorno fa si è addormentato all'interno dell'area recintata riservata ai cani. "Questa situazione - ha commentato al telefono con MilanoToday, Lorenzo Pacini - ci è stata segnalata sabato sera, oggi, lunedì, faremo un controllo. Terremo monitorata il caso, ma tengo a precisare che la persona non vive dentro l'area cani: ci si è solo addormentata una volta. Quotidianamente le zone del parco vengono presidiate dalla polizia locale e sgomberate. Noi proponiamo sempre ai senzatetto un controllo in ospedale e un letto in dormitorio, ma, specialmente in estate, è difficile convincerli".