Clochard scacciato con un getto d'acqua gelido, video

La scena in Porta Venezia: migliaia di commenti disgustati in rete

Un senzatetto, che ha cercato riparo per la notte in un dehor di via Lecco (Porta Venezia), viene svegliato da un potente getto d'acqua gelido. Le immagini circolano con insistenza su Telegram (video Mbdd). Il fatto, da quanto sembra, è avvenuto nei giorni scorsi.

Quello che pare essere l'esercente del locale, infastidito dal clochard, spruzza l'acqua verso il sacco a pelo. L'uomo prima è immobile, poi intorpidito si muove lentamente, ma il video a quel punto si ferma.

In rete decine e decine di commenti stigmatizzano la reazione veemente del presunto gestore del bar. "Il barista potrà anche essere esasperato, ma è una reazione bestiale e inumana"; "assurdo"; "siamo arrivati fino a questo punto?" si legge tra le reazioni alle immagini.