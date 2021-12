Milano, senzatetto trovata in gravi condizioni in un bancomat

Una giovane senza fissa dimora trovata e soccorsa in condizioni molto gravi all'interno di uno sportello bancomat di Intesa Sanpaolo. L'accaduto nella mattinata di mercoledì 15 dicembre in via Rogoredo, zona sud est di Milano.

La donna, una 40enne straniera, faceva molta fatica a respirare e aveva la febbre. Dopo averle prestato le prime cure, i soccorritori del 118 l'hanno trasportata in ambulanza, in codice rosso, all'ospedale Policlinico di Milano. Al momento del loro arrivo, riferisce l'Azienda regionale emergenza urgenza, la senzatetto era cosciente.

Il timore è che questo possa essere il primo episodio di una lunga serie, viste le temperature sempre più rigide. Per chi dovesse notare persone dormire in strada, come di consueto, l'indicazione è quella di segnalarle chiamando lo 02.88447646, numero attivo tutto il giorno, tutti i giorni. Lo scorso inverno, purtroppo, erano state diverse le persone senza fissa dimora che avevano perso la vita a causa del freddo.