Morto il clochard trovato agonizzante in un furgone a Milano

Un uomo che viveva in strada è morto in ospedale dopo che nel pomeriggio di lunedì era stato trovato in gravi condizioni all'interno di un furgone in via Pindaro, zona viale Monza a Milano. Si tratta di un 50enne romeno.

Per il momento la pista principale sembra quella del suicidio perché accanto all'uomo, soccorso quando ormai non era più cosciente, e ferito a un braccio, c'era un taglierino.

Il personale sanitario lo ha trasportato all'ospedale Multimedica di Sesto intorno alle 15. Dov'è il senzatetto, già noto alle forze dell'ordine, è morto nel corso del pomeriggio.