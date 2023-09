Sarà seppellita la neonata trovata morta vicino a un cassonetto di Milano

Nessun nome, nessuna identità, ma finalmente avrà una degna sepoltura la neonata trovata morta lo scorso 28 aprile vicino a un cassonetto della Caritas tra via Cesare Saldini angolo Botticelli a Milano (zona Città Studi). La piccola sarà seppellita mercoledì 12 settembre presso il campo dei bambini del cimitero di Bruzzano.

L'autorità giudiziaria, infatti, ha rilasciato il permesso al seppellimento della salma, dopo che l'istituto di medicina legale ha effettuato tutti gli accertamenti del caso. Per il momento non ci sono novità sul fronte delle indagini: la madre della bimba non è stata individuata, né chi l'ha abbandonata.

Oltre alla tumulazione è prevista una cerimonia cui prenderà parte l'assessora ai servizi civici del comune di Milano, Gaia Romani, che deporrà un omaggio floreale a nome di tutta l'amministrazione comunale. Da palazzo Marino spiegano che la funzione "è aperta a tutti i cittadini e le cittadine che vorranno partecipare al momento di cordoglio".

Neonata abbandonata: il caso

Tutto era accaduto intorno alle 20 di venerdì 28 aprile al cassonetto della Caritas tra via Cesare Salvini e via Botticelli. Era stato un passante a notare il corpo poco prima delle 20. L'uomo, avvicinatosi al cassonetto per lasciare una busta con alcuni indumenti, aveva visto una manina che sporgeva da alcune coperte che erano state lasciate sul ripiano del cassonetto (il meccanismo non era stato azionato). Era scattata la chiamata al 112 e sul posto erano intervenuti sia i soccorritori che la polizia. Purtroppo ogni tentativo di soccorso era stato inutile.

La neonata aveva ancora parte della placenta attaccata e il cordone ombelicale era stato tagliato in modo artigianale, senza alcuna accortezza medica. Dettagli che lasciavano poco spazio all'immaginazione: la bimba era nata quasi sicuramente in casa, o comunque lontano da qualsiasi struttura ospedaliera.