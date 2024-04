La Lamborghini sequestrata all'imprenditore che "inventava" crediti fiscali

Ha utilizzato crediti fiscali inesistenti per "compensare" altrettanti debiti col fisco. Ma è stato scoperto dalla guardia di finanza di Paderno Dugnano, partendo da una verifica fiscale su una cooperativa del settore dei trasporti, di cui l'uomo (ora in carcere) era amministratore di fatto. Durante la verifica è stato ricostruito il sistema fraudolento.

L'impresa ha documentato "costi di ricerca e sviluppo" per 330mila euro, in realtà mai sostenuti, per non versare le ritenute fiscali, i contributi previdenziali e i tributi locali, riducendo di molto (e in alcuni casi azzerando) i debiti che aveva con l'Erario. Il gip di Monza, accogliendo la richiesta avanzata dal pubblico ministero, ha quindi emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, nonché di sequestro preventivo (finalizzato alla confisca diretta) dei beni societari e personali per 330mila euro. Tra i beni sequestrati anche una Lamborghini Aventador, utilizzata dall'uomo.