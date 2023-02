Il tesoro da 3 milioni di euro dei "Bonnie e Clyde" milanesi

Avrebbero accumulato quel tesoro con una lunga carriera criminale. Case in giro per l'Italia acquistate, secondo le indagini, con i soldi di una vita passata spesso oltre il limite della legalità. Venerdì mattina la polizia di Milano ha dato esecuzione a due decreti di sequestro che hanno fatto scattare i sigilli per un appartamento nel centro di Milano, due case indipendenti nel vicino comune di Bollate e un'abitazione a Torino, per un valore totale approssimativo stimato di circa 3 milioni di euro.

Le indagini della divisione anticrimine della questura - che hanno poi portato alla richiesta del questore Giuseppe Petronzi, accettata dalla sezione autonoma misure di prevenzione del tribunale - hanno permesso di accertare che tutti i beni erano riconducibili a una coppia di italiani, entrambi 70 anni, che sulla carta erano quasi nullatenenti. L'uomo, sottolineano da via Fatebenefratelli in una nota, "si è reso protagonista di reati di vario genere, tra i quali furti, rapine, ricettazione, riciclaggio, associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati contro il patrimonio", sin dalla giovane età.

Lei, invece, "vanta un percorso criminale durante il quale, tramite una sua società, ha ricettato monili e oggetti preziosi proventi dall’attività delinquenziale posta in essere da appartenenti vari gruppi criminali connessi da legami familiari, specializzati in furti in abitazione e truffe ad anziani e persone deboli". È evidente, rimarcano i poliziotti, che la 70enne - "priva di continuative fonti di reddito" - abbia accumulato soldi proprio grazie a quei reati.