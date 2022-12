Qatargate, sequestrati 20mila euro a Francesco Giorgi nel Milanese

20mila euro in contanti. È quanto hanno trovato e sequestrato le fiamme gialle nella casa di Abbiategrasso (Milano), di Francesco Giorgi, il compagno della ormai ex vicepresidente del Parlamento Europeo Eva Kaili, entrambi arrestati come l'ex eurodeputato Antonio Panzeri nell'indagine di Bruxelles sul caso di presunta corruzione da parte del Qatar.

Eseguito dalla guardia di finanza di Milano, il sequestro è stato disposto martedì 13 dicembre attraverso un ordine di investigazione europeo che già il giorno prima aveva fatto scattare alcune perquisizioni. Giorgi, interrogato dalle autorità belghe, sta collaborando.

L'indagine alla base del cosiddetto Qatargate riguarda la presunta elargizione di denaro e importanti doni da parte del Paese dove si stanno svolgendo i mondiali, al fine di influenzare le decisioni economiche e politiche del Parlamento europeo. L'inchiesta è stata condotta dall'Ufficio centrale per la repressione della corruzione.