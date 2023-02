Uomo sequestrato per giorni per la 'coca' sparita: un arresto

Arrestato un altro dei sequestratori che tennero prigioniero un uomo per tre giorni dopo che una partita di 'coca' era sparita nel nulla. Dopo la cattura in Spagna, l'uomo, un 27enne marocchino, è stato arrestato dai carabinieri di Pioltello all'aeroporto di Linate nei giorni scorsi.

Sul 27enne, rintracciato a Murcia lo scorso 28 novembre dalla polizia spagnola e accusato di sequestro di persona a scopo di estorsione e lesioni aggravate, pendevano un mandato di arresto internazionale e un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip di Milano. Al suo arrivo a Milano con un volo Iberia partito da Madrid è stato consegnato ai carabinieri dal personale del servizio di cooperazione internazionale di polizia.

La vicenda del sequestro risale all'agosto 2021, quando un 23enne marocchino con precedenti per droga aveva denunciato di essere stato accompagnato con l'inganno dal suo coinquilino in un casolare di Pantigliate (Milano), dove due italiani pregiudicati di 32 e 34 anni - arrestati due giorni dopo i fatti - lo avevano legato, picchiato e minacciato con un fucile e una roncola per estorcergli informazioni su una partita di droga del valore di circa 25mila euro che era andata persa. La vittima aveva raccontato di essere stata rinchiusa in una cella frigorifera (spenta) e di essere riuscita a scappare dopo due giorni strappando le fascette da elettricista che gli avevano impedito di muoversi.

Al pestaggio e al sequestro avrebbero presto parte in tutto quattro persone, di cui tre, i due italiani e il 27enne marocchino, sono già finite in manette. A condurre le indagini, che hanno anche permesso di localizzare il terzo uomo in Spagna, il nucleo operativo radiomobile della compagnia di Pioltello, sotto il coordinamento della procura di Milano.