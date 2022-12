Aspirapolvere e passeggini con rischi di folgorazione e caduta: il maxi sequestro

Due denunce e 20mila piccoli elettrodomestici come ferri da stiro, boule elettriche e aspirapolvere sequestrati. Questo il bilancio di un'operazione del gruppo operativo anticontraffazione della polizia di locale di Milano.

L'intervento dei 'ghisa' è arrivato dopo che nelle scorse settimane diverse ispezioni avevano portato a scoprire le migliaia di elettrodomestici potenzialmente pericolosi: tutti, nonostante riportassero il marchio 'Ce', non avevano i requisiti di sicurezza previsti dalle normative europee.

L'operazione, che ha portato a denunciare due persone, era scattata in seguito ad alcune verifiche di conformità effettuate dalla Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi su alcuni prodotti elettrici esposti in vendita in una nota catena di negozi, risultati irregolari e pericolosi per i consumatori.

In particolare, ferri da stiro e aspirapolvere erano a rischio di folgorazione perché i cavi elettrici, oltre a non essere adeguatamente isolati, risultavano, alla prova di resistenza al calore, infiammabili. Finiti sotto sequestro anche prodotti per bambini come materassi per i lettini, passeggini e carrozzine, tutti con rischio di caduta del bambino.