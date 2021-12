Gli addobbi di Natale fuori legge e pericolosi venduti nei negozi di Milano

Operazione Natale sicuro. La guardia di finanza di Milano nelle scorse ha sequestro 760mila prodotti nell'ambito di una operazione volta a contrastare, si legge in una nota, "l’illecita immissione in commercio di prodotti non sicuri" in vista delle imminenti feste del 25 dicembre.

Le fiamme gialle milanesi hanno ispezionato numerosi negozi nel capoluogo e nella provincia mettendo le mani su "ben 492mila luminarie per addobbi natalizi, anche ad uso esterno, prive della marcatura Ce" e quindi "falsamente presentate come adeguate rispetto alla disciplina di compatibilità elettromagnetica e di bassa tensione". In alcuni casi, invece, spiegano ancora dalla Gdf "il marchio era stato apposto su merce per la quale la normativa di settore non lo prevede, ciò per invogliare l’acquisto da parte dei consumatori".

Al termine dei controlli sono stati denunciati 7 negozianti per “vendita di prodotti industriali con segni mendaci” e per “introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi". I sette sono anche stati multati e chiaramente i prodotti - che sottolinea la finanza "possono risultare pericolosi per la salute dei consumatori" - sono stati tolti dal mercato.