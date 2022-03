In aeroporto a Milano con oltre 200mila euro nei biscotti dei bimbi

Nulla da dichiarare. O forse sì. Nei giorni scorsi i funzionari delle dogane e i finanzieri hanno scoperto nell'aeroporto di Malpensa quasi 300mila euro nascosti nei bagagli di due passeggeri e, evidentemente, non dichiarati.

Il primo a finire nei guai, come reso noto in un comunicato dell'agenzia delle dogane, è stato un cittadino tedesco in partenza per Istanbul. Dopo le domande di rito al controllo, il viaggiatore è apparso particolarmente nervoso e i militari hanno deciso di controllare i bagagli da stiva. All'interno, nascosti in due scatole di biscotti per bimbi, sono stati trovati 216.700 euro in contanti. Al passeggero, come prevedono le norme, sono quindi stati sequestrati 103.350 euro.

Nel salone arrivi internazionali invece, a finire nelle maglie dei controlli è stata una donna russa che, dopo essere arrivata da Mosca, ha oltrepassato il canale verde “nulla da dichiarare” avviandosi verso l'uscita dello scalo aeroportuale. Fermata e controllata, dal suo bagaglio sono saltati fuori 78mila euro, la metà dei quali sequestrati da finanzieri e doganieri.

euro nel bagaglio a mano.

Da dicembre 2021 a gennaio 2022 soltanto nell'aeroporto di Malpensa sono stati scoperti contanti non dichiarati per oltre 4 milioni di euro.