Lavori fittizi per il superbonus, sequestro di 444mila euro

Lavori per il superbonus 110% fatturati per 1 milione e 300mila euro, in realtà non eseguiti o eseguiti in parte, e un corrispondente credito d'imposta fittizio per 444mila euro, incassato da una società di costruzioni ora nei guai. L'indagine, coordinata dalla procura di Busto Arsizio e condotta dalla guardia di finanza di Saronno, ha fatto luce sulla società e su tre persone: il titolare della ditta, un amministratore di condominio e un professionista iscritto presso l'ordine degli ingegneri di Milano.

I tre avrebbero prodotto documentazione fittizia in modo da consentire al titolare della ditta di acquisire il credito d'imposta, che in realtà non gli sarebbe spettato. In particolare, erano state depositate una Cila (Comunicazione di inizio lavori asservita) e due Cilas (Comunicazione di inizio lavori asseverata) per presunti lavori legati al superbonus in un condominio di Saronno. In seguito, il Comune ha chiesto una integrazione documentale, pertanto è stata annullata la prima Cila e ne è stata presentata una seconda.

Stando a quanto reso noto dai finanzieri, il Comune di Saronno non era nemmeno al corrente dell'inizio dei lavori di efficientamento energetico presso il condominio. I finanzieri hanno sequestrato 444mila euro ai tre soggetti, che risultano indagati. I crediti fiscali fittizi sarebbero stati successivamente utilizzati per compensare imposte o per essere ceduti a società terze.